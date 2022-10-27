У Раді хочуть ввести штрафи за відсутність світловідбивачів на одязі в темний час: яка сума

Ще у 2020 році уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, згідно з якими пішоходи у темну пору доби повинні використовувати світловідбивні елементи. Однак у Кодексі України не передбачена норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність за невиконання цього правила.

Саме тому у Верховній Раді запропонували заповнити цю прогалину та запровадити штрафи для порушників цього правила ПДР. Відповідний законопроєкт зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Володимир Крейденко.

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Чому потрібне таке правило

У темний час доби або в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям без світлоповертальних елементів можуть потрапити у ДТП. Ба більше, за статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні.

Саме тому на одязі необхідно мати елементи, які вчасно дозволять водіям побачити та зреагувати. Наразі їх вибір доволі широкий, це можуть бути стрічки, наклейки, великі брелоки, жилети чи навіть одяг з такими елементами. Така деталь на вашому вбранні дозволить попередити та запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

Однак оскільки пішоходи часто ігнорують це правило дорожнього руху, то пропонують ввести покарання, щоб зменшити кількість ДТП.



Наскільки далеко водій зможе побачити пішохода у темну пору доби / Рівненський НДЦЕК МВС

Які штрафи пропонують

Щоб пішоходи не нехтували дотриманням Правил дорожнього руху, законодавці пропонують ввести до Кодексу України про адміністративні правопорушення норми про відповідальність пішоходів за рух проїзною частиною чи узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів.

На їхню думку, там варто прописати покарання за порушення цієї статті у вигляді попередження або штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Станом на сьогодні це сума у розмірі 51 гривні.

ДТП з пішоходами: останні новини

Нещодавно у Києві на Хрещатику сталася масштабна ДТП. Вона була настільки сильною, що уламки авто розлетілися у різні боки.

Також нещодавно на пішоходному переході автівка збила журналіста-розслідувача Ткача. Він не пов'язує це з професійною діяльністю, однак водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішохідним переходом, не розуміє.

На початку жовтня трапилась ще одна жахлива ДТП. На Київщині водій збив двох маленьких дівчаток та намагався втекти з місця аварії. На жаль, без жертв не обійшлося.

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