Пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити одну зі статей Конституції. Мова йде про можливе притягнення президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні пленуму 18 вересня, повідомляє "Радіо Свобода".

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Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду.

Справа стосується можливого притягнення президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину.

У пресслужбі суду зазначили, що тепер постанову пленуму має підписати голова суду і секретар пленуму. Опісля цього її скерують до КСУ.

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Що цьому передувало