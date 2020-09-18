Штрафи Зеленського: чому Верховний суд вирішив звернутися до КСУ
Пленум Верховного суду ухвалив звернення до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити одну зі статей Конституції. Мова йде про можливе притягнення президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні пленуму 18 вересня, повідомляє "Радіо Свобода".
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Верховний суд вирішив звернутися до Конституційного суду.
Справа стосується можливого притягнення президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності через порушення карантину.
У пресслужбі суду зазначили, що тепер постанову пленуму має підписати голова суду і секретар пленуму. Опісля цього її скерують до КСУ.
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Що цьому передувало
- 22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум. На ньому мали вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України. У ній йдеться про те, що президент користується правом недоторканості на час виконання повноважень.
- Суд Хмельницького цікавить, чи можливо притягнути Зеленського до адміністративної відповідальності.
- Справа стосується ситуації 3 червня, коли під час робочої поїздки до Хмельницького президент з делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе. Цим глава держави порушив карантинні обмеження, які тоді діяли.
- Пресслужба президента оприлюднила фото з кафе. Опісля мережею поширилася критика користувачів.
- 10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, зокрема й Зеленського.