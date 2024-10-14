З'являться фахівці з професій, яких ще не існує, – топ GlobalLogic про ШІ у великому бізнесі

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Штучний інтелект – це не лише згенеровані зображення, що заповнюють соцмережі. Ще є безліч аспектів його застосування – інтернет речей, цифрові двійники, обробка та накопичення даних.

Великий бізнес також може багато чого отримати від ШІ, але для цього компанії мають пройти певні трансформації. Наразі 80% бізнесу не готові до цього, вважає Орхан Гасімов – Associate Vice President з технологій у європейському регіоні в GlobalLogic.

24 Канал поговорив з Орханом Гасімовим про те, як людство має працювати з новим інструментом, чи готові компанії перейти на ШІ, та в чому його небезпека.

ШІ як інструмент для бізнесу

ШІ призначений для розв'язання певного ряду завдань, так само як і будь-який інший інструмент, створений людиною. Все людство вже 10 тисяч років живе в режимі створення інструменту. Що ми робимо? Ми створюємо інструмент, щоб вирішити якесь завдання. Молотки, калькулятори, комп’ютери. Штучний інтелект – це ще один черговий інструмент,

– наголошує співрозмовник.

До прикладу, зараз генеративний ШІ більше спрямований на те, щоб ми, працюючи з великими обсягами даних, могли швидше фільтрувати, отримувати якусь конкретику, витяги, не витрачаючи на це свій час.

До 2000-их років протягом десятиліть людство працювало в режимі збирання інформації, пояснює співрозмовник. Щоб щось вивчити, треба було зібрати інформацію – через книги, газети чи журнали.

Після 2000-их, завдяки інтернету та різним обчислювальним можливостям інформація зараз доступна скрізь, в інтернеті можна знайти все. За фактом знання стали загальнодоступними.

Наразі питання не в тому, щоб знайти інформацію чи знання. Якщо раніше ми витрачали час на збір, то зараз – на сортування та фільтрування. Ми стикаємось із необхідністю створення інструменту обробки даних,

– додає Гасімов.

Як використовувати штучний інтелект на практиці

За словами представника GlobalLogic, будь-який товар на споживчому ринку можна трансформувати, використовувати. Насамперед варто розділити застосування ШІ на дві категорії: для пересічного користувача та для компаній. До прикладу, людина може скористатися ШІ у сфері розваг (аудіо, відео).

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Особливо помітний вплив ШІ саме в індустрії розваг. У музиці, аудіо та відео контенті, у всьому, що стосується споживчого ринку розваг, нейромережі здатні створювати розумніші, детальніші та точніші рекомендації, а також забезпечувати персоналізацію контенту для конкретного користувача.

Якщо брати e-commerce (електронна комерція), то ШІ може допомогти прискорити процес пошуку, знайти щось конкретне на запит споживача, наводить приклад співрозмовник.

Штучний інтелект відкриває нові можливості для зміни інтерфейсу взаємодії між людиною та комп'ютером. Деяким людям складно чи взагалі неможливо користуватися мишкою та клавіатурою, або ж немає можливості вводити з комп'ютера. ШІ розвʼязує цю проблему – можна просто поспілкуватися з комп'ютером, перетворити голос на текст, попросити штучний інтелект резюмувати інформацію, віддати команду,

– пояснює Гасімов.

Якщо взяти рівень великих корпорацій, компаній з тисячами співробітників, ми більше зосереджуємось на оптимізації процесів виробництва продуктів та послуг. Як приклад, ремонт автомобіля. Брошуру-інструкцію тепер можна перетворити на чат-бот з ШІ. Таким чином, фахівці сервісного центру за лічені секунди отримають доступ до потрібної інформації. Для цього більше не знадобиться умовних кілька сотень спеціалістів, які опрацьовуватимуть запити з усього світу.

Відповідним чином працює підтримка й в інших сферах, як-от платформи з онлайн службою підтримки. Чат-боти миттєво відповідають на запитання, усуваючи час на довге очікування, зазначає співрозмовник.



Орхан Гасімов / Фото надане 24 Каналу GlobalLogic

Чиї продукти використовують корпорації

За словами Гасімова, ситуація тут доволі зрозуміла. Початок цьому поклали техногіганти, але паралельно з'являються й невеликі компанії, які розробляють альтернативні рішення. Розглядаючи ринок, співрозмовник пояснює, що існують великі мовні моделі (Large Language Models), навчені на величезних обсягах тексту. Здебільшого за цим стоять саме техногіганти.

Ще є стартапи та досить невеликі організації, які тим самим займаються. Іноді це open source, тобто вони беруть готові, доступні моделі, їх доопрацьовують із незначними змінами, просто заточують на якесь одне чи два інші завдання,

– каже Гасімов.

Техногіганти зазвичай роблять щось дуже велике, націлене на використання у великій кількості варіацій, а дрібні компанії роблять більш заточені версії. За словами співрозмовника, все залежить від інвестицій.

Скільки компаній готові перейти на ШІ

Понад 80% усіх світових компаній ще навіть не пройшли трансформацію даних, зазначає Орхан Гасімов. Для того, щоб під'єднати до роботи штучний інтелект, потрібно мати платформу даних, де буде зібрана вся інформація про продукти. Її потрібно відфільтрувати, проаналізувати та майже 80% компаній ще на шляху трансформації.

Є також питання навчання персоналу.

Колись не було фотографів, програмістів та інших сучасних спеціальностей. Ще нещодавно більшість не вміла працювати з Інтернетом та користуватися електронною поштою. Але людство створило новий інструмент, і з'явилася потреба у фахівцях. Так буде і зі штучним інтелектом — люди, які працюють з ним, поділяться на дві категорії: ті, хто обслуговує ШІ або його доопрацьовує, і ті, хто вчиться ефективно використовувати ШІ у своїй роботі,

– пояснює співрозмовник.

За словами Гасімова, у всіх великих компаніях є або свій тренінг-центр, або є зовнішній тренінг-центр, з яким вони співпрацюють. Ми маємо свій тренінг-центр та розробили власні матеріали для співробітників, в яких ми навчаємо саме тому, як використовувати ШІ, застосовуючи наші внутрішні стандарти, зазначає співрозмовник.

У результаті, на думку Гасімова, з'являться фахівці з професій, яких ще не існує. Точніше, цей процес, швидше за все, породить цілий набір нових додаткових професій, яких навчатимуть не лише всередині компаній, а й у спеціалізованих освітніх закладах.

Які ризики від ШІ в компаніях

Основний ризик – це безпека даних, стверджує Орхан Гасімов. Доступні моделі чат-ботів можуть мати як фіксовану базу даних, так і доступ до Інтернету з необмеженою інформаційною базою.

Співрозмовник виділяє два аспекти безпеки:

безпека самого ШІ, щоб його не зламали і туди не ввели непотрібні дані;

безпека даних компаній, які можуть опинитися назовні.

Інше питання – етика даних. Люди можуть бути різних релігій, різних політичних поглядів, різних вікових категорій тощо. Комп'ютер не має почуттів або емоцій, тому можуть виникнути конфлікти з користувачами.

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Третій ризик – це правдивість, надійність даних. Наприклад, я поставлю одне й те саме питання п'ять разів. Чатбот може мені видати різний набір інформації. Різні моделі дають різний рівень надійності. При цьому, як показує досвід, ненадійні моделі можна прокачати так, що вони будуть надійнішими для конкретної задачі, ніж загальнодоступні.

І четвертий ризик – це реюзабіліті, "перевикористання". Якщо ми щоразу з нуля щось робимо, це не інструмент. Співрозмовник наводить у приклад те, що GlobalLogic створила свою ШІ платформу для стандартизації підходів у межах компанії. У цій платформі можна користуватися різними ШІ-моделями через єдиний інтерфейс, вона доступна всередині корпорації.

І, швидше за все, людство в якийсь момент дійде до того, що ШІ пройде шлях стандартизації, як це сталося з усіма попередніми загальнодоступними інструментами.

Але зараз ШІ просто перебуває на стадії розробки. Ба більше, ще на ранній стадії. Якщо візуалізувати ШІ, я б показав його як автомобіль останньої моделі, наймодніший, найкрутіший. Усі фічі, про які ви мріяли, у ньому є. Ви його купили, але потім усвідомили, що там маленький двигун – малолітражка. Це і є ШІ на даному етапі розвитку, там багато всього, є куди зростати, але малопотужний двигун, який потребує подальшого доопрацювання та розвитку,

– зазначає Гасімов.

На його думку, через три роки це буде щось зовсім інше. Значно розвиненіший та розумніший інструмент, який надасть нові можливості.

Що буде зі штучним інтелектом у найближчому майбутньому

Майбутнє штучного інтелекту залежить від багатьох чинників, вважає Гасімов. Питання й у юридичному полі й у фінансуванні, оскільки розвиток ШІ впирається у гроші.

Всі ці суми з величезною кількістю нулів із загальнодоступних фінансових звітів потрібно звідкись дістати,

– каже співрозмовник.

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Також Гасімов нагадує про побоювання людей, що штучний інтелект замінить спеціалістів. І тут розпочинається юридичне врегулювання.

На думку співрозмовника, компанії мають ухвалити певні правила, що регулюють штучний інтелект, це ж стосується й держав та їх об'єднання.