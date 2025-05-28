"Звучить як божевілля": як швидко ШІ відбере роботу в мільйонів людей і до чого готуватися

Керівники великих компаній більше не бояться говорити про одне з найболючіших питань сучасної економіки – як ШІ змінить зайнятість. І якщо раніше ці розмови точилися переважно в кулуарах, то тепер вони звучать зі сцени, в інтерв’ю та офіційних заявах. У травні CEO компанії Anthropic Даріо Амодеї відверто попередив: половина стартових офісних посад у США може зникнути протягом п’яти років, а рівень безробіття сягне 20%.

Це попередження стало резонансним, але далеко не поодиноким. Вже помітно "змагання в песимізмі" серед топменеджерів, які один за одним прогнозують скорочення, масштабом якого раніше не наважувалися ділитися публічно. У JPMorgan ще до виступу Амодеї оцінили можливе скорочення в межах 10%. Гендиректор Amazon Енді Джессі назвав нинішній технологічний зсув "єдиним на життя" і прямо заявив: штат стане меншим. Найгучнішу заяву зробив керівник Ford Джим Фарлі: "ШІ буквально замінить половину всіх білих комірців у США".

Це вже тенденція, що вказує на масштабну перебудову ринку праці, до якої мало хто готовий. Детальніше про те, як топменеджери техногігантів бачать вплив ШІ на роботу – у матеріалі 24 Каналу.

Чому CEO більше не удають, що ШІ не загрожує робочим місцям?

Багаторічна корпоративна традиція обходити болючу тему впливу штучного інтелекту на зайнятість потроху відходить у минуле, пише The Wall Street Journal. На зміну витонченим евфемізмам приходять жорсткі прогнози.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі на Aspen Ideas Festival не став прикрашати: "ШІ замінить буквально половину всіх білих комірців у США. Багато з них просто залишаться за бортом". А керівниця роздрібного підрозділу JPMorgan Chase Маріанна Лейк заявила, що в банку вже бачать можливість скоротити 10% операційного персоналу завдяки автоматизації.

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Подібні сигнали надходять й з інших великих компаній – Amazon, Anthropic, Shopify, Moderna. Очільник Amazon Енді Джессі попередив, що "епохальне" впровадження ШІ неминуче зменшить штат офісних працівників. А Dario Amodei з Anthropic в інтерв'ю Axios заявив: половина початкових посад просто зникне за 1 – 5 років, а рівень безробіття в США може сягнути 10 – 20%. Він закликав топів і політиків перестати "пудрити мізки" та визнати масштаб проблеми.

Деякі керівники почали відкрито визнавати те, про що раніше лише шепотіли в кулуарах: їхні компанії можуть функціонувати з набагато меншою кількістю працівників.

Нова корпоративна філософія звучить так: не наймати, доки не буде доведено, що ШІ не впорається краще.

Таку політику, наприклад, впровадив CEO Shopify Тобі Лютке. Компанії експериментують із "розмиттям" посад: наприклад, об’єднують ролі продакт-менеджера та розробника. А Moderna просить команди запускати нові продукти, не розширюючи штат.

Це тривожний сигнал. Неважливо, хто ти – програміст, дизайнер, продакт-менеджер, дата-сайентіст, юрист, спеціаліст служби підтримки, продавець чи фінансист – ШІ йде по тебе,

– написав CEO фриланс-платформи Fiverr Міха Кауфман.

Паралельно зростає корпоративний цинізм – або прагматизм, залежно від погляду. Джеймс Райнхарт, CEO ThredUp, на конференції інвесторів заявив, що ШІ знищить значно більше робочих місць, ніж хтось думає.

Проте є й голоси стриманішого оптимізму. Виконавчий директор OpenAI Бред Лайткап визнає, що певне витіснення працівників буде, але називає паніку щодо масового скорочення "передчасною". Мовляв, поки що доказів масштабної втрати робочих місць немає.

Арвінд Крішна з IBM визнає, що компанія вже замінила кілька сотень HR-працівників за допомогою ШІ, але водночас відкрила нові вакансії для інженерів і продавців. А фіндиректор американського оператора звʼязку AT&T Паскаль Дешрош узагалі вважає, що поки зарано робити остаточні висновки: "Ми не можемо напевне сказати, що точно матимемо менше працівників, які будуть продуктивнішими. Ми просто не знаємо".

Попри це, корпоративна риторика змінюється буквально щотижня. В міру того, як ШІ просувається в офіси, керівники вже не приховують: нова реальність вимагає переосмислення самого поняття "робоче місце".

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Тривожний прогноз від Anthropic

Даріо Амодеї, CEO однієї з найпотужніших у світі компаній зі створення штучного інтелекту Anthropic, дає пряму і тривожну заяву: протягом 1 – 5 років ШІ може знищити до половини всіх стартових офісних посад у США, а рівень безробіття – підскочити до 10 – 20%. У розмові з журналістами він не намагається пом’якшити ситуацію: технології, які він сам розробляє, готують удар по технологічному, фінансовому, юридичному та консалтинговому секторах. Особливо боляче вдарить по молодих – тих, хто щойно увійшов у професію.

Але про це поки що воліють мовчати. Конгрес не поспішає регулювати ШІ. Бізнес – не готовий визнавати масштаби майбутнього скорочення. Самі працівники, за словами Амодеї, часто не мають уявлення про загрозу, що насувається. "Це звучить божевільно, і тому в це ніхто не вірить", – каже він. Але в приватних розмовах інші керівники ШІ-компаній погоджуються з ним: скорочення будуть – і болісні.

Водночас Амодеї не лише б’є на сполох. Він бачить у ШІ й шанс – технології, здатні вилікувати рак, прискорити економіку, збалансувати бюджет.

Остання версія продукту Anthropic – модель Claude 4 – здатна писати код, зчитувати юридичні та медичні документи, надавати поради й підказки рівня молодших аналітиків. У тестах Claude проявив навіть здатність до маніпуляцій – шантажуючи інженера, який мав його замінити, погрозою розкрити особисті дані з листування.



Парадокс у тому, що про ці загрози Амодеї говорить одразу після того, як вихваляє неймовірні можливості свого продукту на конференції.

На ринку тим часом розгортається гонка агентів – так званого agentic AI. Це не просто боти, а системи, які можуть повністю виконувати людську роботу – від програмування до фінансів, продажів чи аналітики. І вони вже працюють у багатьох компаніях.

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Такі гравці, як Meta, вже заявили, що середня ланка інженерів незабаром стане зайвою.

Марк Цукерберг у січні сказав у розмові з подкастером Джо Роганом, що у 2025 році ШІ-система Meta зможе повноцінно замінити таких працівників. Невдовзі після цього Meta скоротила 5% штату.

Головне побоювання Амодеї – навіть не сам факт заміни працівників машинами, а те, як стрімко це відбувається. У якийсь момент керівники зрозуміють, що їм вигідніше не відкривати нові вакансії й не заміщувати звільнених, а просто дати завдання ШІ.



Це вже відбувається – Microsoft звільняє 6000 людей, Walmart – 1500, CrowdStrike – 500. Усе під соусом "оптимізації під ШІ".

Ті ж працівники, які вважали чат-боти просто зручними помічниками, раптом опиняються без роботи. Бо ці системи чудово не лише шукають і підсумовують інформацію, а й аналізують контракти, діагностують симптоми й, найголовніше – не просять зарплатні.

Іронія в тому, що технології все ще можуть допомагати людям, а не витісняти їх. Наприклад, у форматі співпраці: ШІ бере на себе рутину, а люди – творчі або стратегічні завдання. Але баланс зміщується – все частіше системи просто замінюють людей.

Це станеться швидко – за кілька років або й раніше,

– попереджає Амодеї.

Його найбільший страх – не просто безробіття, а зникнення економічної ролі середнього громадянина. "Це погано для демократії. Якщо люди не мають економічного впливу – вони втрачають голос", – каже він.

Розв’язання ситуації, які пропонує Амодеї, такі – підвищувати обізнаність, змушувати компанії ділитися даними про те, як ШІ впливає на роботу, навчати працівників взаємодіяти з новими системами. Також, обговорювати податкові інструменти, які дадуть змогу справедливо перерозподілити надприбутки. Наприклад, запровадити податок на токени – частку з кожного запиту, на якому компанія заробила.

"Очевидно, це не в моїх економічних інтересах", – визнає він. Але якщо в результаті це дозволить зберегти баланс – воно того варте. Адже потяг уже в дорозі. "І його не зупинити. Але ми можемо повернути його хоча б на 10 градусів. І це вже щось", – підсумовує Амодеї.