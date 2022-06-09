Штучно завищували ціни: у Києві лише за місяць оштрафували 33 АЗС

У Києві за місяць оштрафували 33 місцеві АЗС, Вони штучно завищували ціни на пальне.

Як йдеться у повідомлення, Держпродспоживслужба за дорученням уряду розпочала перевірку автозаправних станцій. Спеціалістів насамперед цікавило, чи дотримуються АЗС вимог формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на роздрібному ринку палива.

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На 36 заправках зафіксували порушення

За травень представники Держпродспоживслужби розпочали перевірки 107 столичних автозаправних станцій. Станом на 6 червня вже на 56 заправках завершили перевірки. Загалом порушення знайшли на 36 заправних станціях.

Спеціалісти виявили, що на 33 заправках необґрунтовано підняли ціни. Вони отримали виторг на суму в понад 700 тисяч гривень. Ці гроші конфіскували та наклали штраф.

"Під час 33 перевірок встановили, що суб’єкти господарювання отримали необґрунтовану виручку на загальну суму обсягом 707 015 грн, за що передбачено адміністративно-господарські санкції обсягом 100% необґрунтовано одержаної виручки (загальна сума необґрунтовано одержаної виручки й штрафу становить 1 414 029 грн)", – повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Ще на трьох автозаправних станціях працівники заважали проводити перевірку. За це конкретні АЗС отримали штраф на загальну суму у 102 тисячі гривень.

У Держпродспоживслужбі додали, що на 20 заправках ніяких порушень не виявили. Наразі вони перевіряють ще майже три десятки АЗС.

Нагадаємо, у травні у Кабміні вирішили скасувати державне регулювання цін на пальне на два місяці. Міністерка економіки Юлія Свириденко підкреслила – в уряді очікують, що вартість дизелю не перевищуватиме 58 гривень, а бензину – 52 гривні за літр. Таке рішення мало скоротити черги на автозаправних станцій та загалом врегулювати ситуацію із пальним в Україні.

Свириденко також наголошувала, щоб оператори не зловживали своїм становищем. Адже тоді уряд буде запроваджувати санкції проти таких недобросовісних АЗС. За її словами, вони щодня стежать за цінами на паливо.

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