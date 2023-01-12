Штурм "Азовсталі": СБУ повідомила про підозру наближеному до Кадирова депутату держдуми

Служба безпеки України зібрала докази проти депутата держдуми Росії з Чечні Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя. Посіпаці Кадирова повідомили про підозру.

За даними відомства, він командував "кадирівцями" під час штурму заводу "Азовсталь" у місті. СБУ вказала на те, що Делімханов "входить до найближчого оточення Кадирова" і прибув до окупованої частини Донецької області за його вказівкою.

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Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління росгвардії та МВС Росії по Чеченській республіці. З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату "Азовсталь",

– йдеться в повідомленні.

Депутат Держдуми також поширював через свій телеграм-канал відео Кадирова, на яких той виправдовує російську агресію проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру:

у пособництві у зміні меж території та державного кордону України;

у виправдовуванні, визнанні правомірної збройної агресії Росії проти України.

Більше про участь Делімханова у штурмі "Азовсталі"

Британські розвідники встановили, що Адам Делімханов – двоюрідний брат Рамзана Кадирова – міг бути польовим командиром чеченських військ в Маріуполі.

Російські пропагандистські ЗМІ неодноразово заявляли про те, що Делімханов перебуває в Маріуполі. Особливо розхвалювали родича Кадирова та чинного депутата Держдуми чеченські медіа. Мовляв, Делімханов "відповідальний за всі напрямки у Маріуполі".

Жодних доказів того, що Делімханов брав безпосередню участь у бойових діях нема, проте у Грозному запевнили: "у безпечних місцях він не відсиджувався". Ба більше, родича Кадирова Путін вже нагородив за участь в війні проти України. З 26 квітня чеченець має звання "героя Росії".

Блокада Маріуполя почалася на початку березня 2022 року і тривала до середини травня, коли останні захисники заводу "Азовсталь" вийшли з нього в рамках домовленості про подальший обмін.

Делімханову – 52 роки. У 2006 – 2007 роках він був заступником голови уряду Чечні. Двоюрідний брат Кадирова – депутат Держдуми вже трьох скликань і, звісно, член партії "Єдина Росія". З 2014 року родич Кадирова перебуває під санкціями США.