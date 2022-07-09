Окупанти хотіли взяти штурмом Вуглегірську ТЕС: ЗСУ відбили атаку й відкинули ворога

9 липня 2022 , 07:42
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

136 днів Україна протистоїть російському окупанту. За цей час Збройні Сили України показали неабияку міць.

Окупанти хотіли взяти Вуглегірську ТЕС –  не вийшло

Вони постійно запобігають ворогу у наступальних операціях, або у спробах штурму. Зокрема, в ніч проти 9 липня противник хотів взяти Вуглегірську ТЕС, що на Донеччині, але зазнав поразки. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00.

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За даними Генштабу, наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Втім, українські захисники та захисниці не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

Яка ситуація на Донеччині: дані Генерального штабу ЗСУ

  • На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.
  • На Краматорському – обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутись в районі населеного пункту Григорівка, нарази тривають бої.
  • Крім того, обстріли фіксувалися й на Бахмутському напрямку, зокрема, поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Також противник завдав авіаудару неподалік Спірного.

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Автор: Марта Касіянчук