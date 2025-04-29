"Жигуль-кабріолет", – військовий поділився цікавим випадком знищення групи росіян

Російські окупанти часто йдуть у буквально суїцидальні атаки на позиції Сил оборони України. Бували випадки, які здивували навіть досвідчених військових.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що, звісно, ворог також намагається діяти підступно. Були випадки коли російські ДРГ маскувалися під цивільних. Однак це не дає їм потрібного результату. Військові бригади "Рубіж" завжди намагаються дотримуватися техніки безпеки при спілкуванні з незнайомими людьми.

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Бувають дійсно дивні атаки

Як наголосив Отченаш, досить часто російські окупанти йдуть в штурм на мотоциклах та легкових автомобілях. Інколи взагалі важко зрозуміти, як хтось додумався таке зробити.

Була ситуація, коли на одну з позицій бригади "Рубіж" їхав білий "Жигуль" зі зрізаним верхом. Він був схожий навіть не на пікап, а на якусь "дурдом-машину", на які сиділо 10 російських військових. Туди влетіло кілька FPV-дронів. Був величезний салют з атлетичними перельотами,

– розповів військовий.

Цілком ймовірно, що росіяни відбирають автомобілі у цивільних на тимчасово окупованих територіях. Потім усі ці автівки вони використовують для штурмів.

У цьому випадку надзвичайно важливими є не лише звичайні FPV-дрони, але й FPV-дрони на оптоволокні. Вони дозволяють знищувати надважливі цілі у глибокому тилу ворога. Бували випадки, що вибилася російська система радіоелектронної боротьби, після чого можна було літати вглиб на звичайних FPV.

Завдяки оптоволокну можна залітати на 5-10-15 кілометрів. Наші бійці залітали навіть на 30 кілометрів та знищували дуже серйозні цілі. Дякую кожному, хто долучається до зборів,

– підкресли військовий.

Бригада "Рубіж" оголосила збір на дрони на оптоволокні. Допомогти військовим можна за посиланням на "банці" або ж за QR-кодом.

QR-код на збір для бригади "Рубіж"