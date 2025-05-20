"Це дорого їм коштувало": у 24 бригаді розповіли, як відбили зухвалий штурм Часового Яру

Нещодавно росіяни провели штурм Часового Яру з використанням багатоцільового транспортера. Під час вигрузки піхоти ворожа броня була спалена, самі ж окупанти втратили понад десять бійців.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Олег Петрусенко, зауваживши, що ворог продовжує тиснути та використовує різні види техніки. Ба більше, противник на цьому напрямку справді навчений.

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Як відбивали зухвалий штурм Часового Яру

За словами пресофіцера, росіяни часто проводять подібні штурми та активно застосовують техніку. Так, цього разу ворожа броня рухалась містом вночі з увімкненими фарами.

Це дорого їм коштувало. Було знищено 13 осіб особового складу й одна бронемашина,

– наголосив він.

Окупанти часто змінюють тактику та намагаються експериментувати – застосовують не лише важку броньовану техніку, а й баггі, мотоцикли та інші дешеві транспортні засоби. Це свідчить, що ворог має проблеми з дорогою технікою.

В Часовому Ярі вже довгий час тривають вуличні бої. Через це за логістику для передачі провізії та боєприпасів українським захисникам відповідають безпілотники. Крім цього, дрони дають змогу завдавати ударів по противнику якомога далі від лінії бойового зіткнення. Через це виникає зона, радіусом 5 кілометрів (у обидві сторони), де легко можна знищити будь-який транспортний засіб.

Петрусенко додав, що на цьому напрямку діє 98 повітряно-десантна дивізія російської армії, яка насправді є дуже сильним та навченим противником. Водночас їхні полонені розповідали 24 ОМБР, що в них скоротили час підготовки військових. Це означає, що ворог робить акцент не на якість, а на швидкість і кількість.

До речі, нещодавно загарбники залучили до штурмів міста окремий президентський полк ФСБ. Вони є спеціалістами своєї справи, тому українським захисникам доводиться стикатись з інтенсивними боями.