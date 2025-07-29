Російські війська продовжують тиснути на полі бою. Тепер вони рідко використовують для штурмів важку техніку, обравши іншу тактику.

Її деталями з 24 Каналом поділився головний сержант підрозділу БпЛА Black Raven 93 ОМБр "Холодний Яр" Денис Кардаш. За його словами, окупанти ще з весни майже відмовилися від масштабних наступів з важкою технікою.

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Яка тактика у росіян на фронті?

Росіяни не зупиняють спроб наступати по лінії фронту. Зокрема, вони продовжують використовувати тактику малих груп. Водночас великих наступів з технікою здебільшого ворог не проводить.

Частота атак залежить від того, як швидко вони змогли накопичитись. Коли вони переміщуються по двоє – троє, і ми не даємо їм дійти до місць накопичення, це може бути раз на два дні. Якщо є багато груп чи погана погода, яка не дає нам гарно працювати, штурми можуть відбуватися частіше,

– зауважив Денис Кардаш.

За останній час росіяни не змінюють основної тактики: пересування малими групами на мотоциклах чи легких авто. Важку техніку окупанти не застосовують фактично з весни.

"Інколи нас перевіряють великою кількість легкої техніки. Ми їх бачимо, виявляємо, знищуємо. Автомобілями вони підвозять БК, провізію. Евакуацію теж проводять, але далі від лінії зіткнення – десь кілометрів за 5, ближче не підходять", – зазначив військовий.

Додамо, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни накопичують особовий склад на Покровському напрямку. Вони намагаються прорвати оборону українських військ на цій ділянці фронту. Втім значні сили ворога наразі вдається стримувати та успішно відбивати його атаки.