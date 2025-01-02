Не зовсім звична тактика, – в ОСУВ "Хортиця" розповіли про специфіку російських штурмів

Російська армія наразі дещо змінила застосування механізованих штурмів по українських позиціях. Це, зокрема, сталося після початку широкого застосування безпілотників та FPV-дронів з обох боків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемаратону.

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Як саме змінилася тактика росіян зі штурмами на фронті

Трегубов пояснив, що, до прикладу, на Курахівському напрямку росіяни продовжують іти в механізовані штурми. Але це не той масштаб застосування техніки, який був раніше.

Здебільшого техніка використовується зараз не для вогневої підтримки, а просто для транспортування військових і для прикриття тих малих груп саме під час їхнього перекидання,

– пояснив речник.

Він зазначив, що на фронті у ворога наявно багато імпровізованої техніки, багато танків, які вже неможливо ідентифікувати через те, що на нього наварено багато, а ще згори стоїть якийсь РЕБ.

"Тому я б сказав, що це не зовсім звична тактика. Очевидно, що свої зміни у застосуванні бронетехніки внесли широке застосування з обох боків FPV-дронів і взагалі БпЛА, тому здебільшого зараз це все ж таки йдуть атаки піхотними групами на доволі короткій дистанції", – зазначив Віктор Трегубов.

Зокрема, він зазначив, що ворог намагається атакувати, закріпитися, а далі вже постає результат: чи вони були вибиті нашими захисниками, чи все ж закріпилися.

До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов також розповів, що у Торецьку наразі тривають активні міські бої. Однак ворогу там складно рухатися, адже він повністю зав'яз у цих боях.