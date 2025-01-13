Тактика "тарганів"-штурмовиків: у "Легіоні Свободи" розповіли, як стали діяти росіяни

Росіяни почали використовувати на фронті тактику, яку вперше випробували у боях на Донеччині. Вони діляться на дуже малі групи й так намагаються обходити українські позиції, щоб захопити їх з тилу.

Речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів 24 Каналу, що окупанти застосували її ще під час боїв за Авдіївку у 2024 році. Вона допомогла їм окупувати місто.

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Що задумав ворог

Для захоплення Авдіївки Росія спершу знищувала все керованими авіаційними бомбами, а далі заходили малі штурмові групи. На Запорізькому напрямку ворог спершу намагався діяти силами десанту. Тобто приїжджала броньована машина, висаджувала людей, а далі вони намагалися закріпитися, обладнати вогневу точку.

Ця тактика себе не виправдала, бо всі ці сили нищилися ударами нашої артилерії, безпілотників. Але треба визнати, що деякі російські водії могли врятуватися і виїхати. Це лише підтверджує, що в російські армії є професійні воїни,

– сказав Костянтин Денисов.

Випробувавши таку тактику, росіяни вирішили повноцінно перейти до штурмів мікропіхотними групами. Тепер вони випускають 1 – 2 людей, які мають закріпитися на певному місці.

У більшості випадків такі групи гинуть, але разом з цим прокладають шлях іншій партії "тарганів-штурмовиків", які лізуть і лізуть. Українські військові на передовій змушені розпорошувати свою увагу й концентруватися одразу на декількох ділянках, починати бій,

– пояснив речник "Легіону Свободи".

Зауважимо, зараз 128 бригада ТрО "Дике поле" проводить збір на РЕБ, який працює на різних діапазонах і відстанях. Цей засіб захищає піхотинців від ворожих дронів, які дуже активно використовують росіяни.

Вони спричиняють важкі травми, ампутації, знищення техніки та навіть загибель наших військових. Тому засоби РЕБ допомагають рятувати життя українських воїнів і дозволяють їм виконувати бойові завдання.

Допомогти нашим захисникам може кожен. Для того, щоб долучитися до збору – переходьте за посиланням!