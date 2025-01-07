Якщо не йде вперед – постріл в потилицю: військовий описав тактику ворога на фронті

Через погані погодні умови окупаційні війська змінюють свою тактику на полі бою. Росіяни застосовують велику кількість живої сили для штурмів, яку російському командуванню не шкода відправляти вмирати.

Про це 24 Каналу розповів командира батальйону ударник БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог також використовує легкоманеврену техніку. Окупантів вдається знищувати завдяки спільному вогневому впливу ЗСУ та підтримці з боку українців.

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Яку тактику на фронті використовують окупанти

За словами командира батальйону, коли дороги є хоч трохи примерзлі, росіяни використовують броньовану та високоманеврену техніку. Однак коли є болото, то росіяни намагаються "перехитрити" несприятливі погодні умови та використовують більше живої сили.

Окупанти не цінують життя своїх військових, вони нічого для них не варті. Росіяни можуть рухатись в сніг, дощ, усім байдуже. Якщо не йдуть вперед – постріл в потилицю,

– наголосив він.

В "сиру погоду" ворог також використовує двоколісний транспорт для полегшення маневрів – баггі та мотоцикли. Крім того, активно працює російська артилерія.

Цікаво! Раніше Федоренко також розповів, що противник також іноді рухається відкритими дорогами, що несе для них загрозу бути ураженими з боку ЗСУ. Однак окупанти не мають вибору, адже у болоті їхня техніка застрягне.

Нещодавно Сили оборони відбили 2 чергові спроби наступу росіян. Частину техніки вдалось знищити, частина відступила. Піхоту ж окупантів українські військові спільним вогневим впливом знищили за 3 години.

Спершу йшов російський танк, який знімає загородження, після чого рухалась легкоброньована техніка, навантажена штурмовою піхотою,

– сказав Федоренко.

Командир батальйону додав, що Силам оборони вдається знищувати ворога лише спільними зусиллями з українцями, які донатять та підтримують українську армію.

Тому закликаємо підтримати збір батальйону "Ахіллес" за посиланням на плати ініціації для дронів. Це є детектори, які забезпечують роботу бойової частини, яку несуть дрони.