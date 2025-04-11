Окупанти штурмують на музейних авто: ЗСУ знищили на Луганщині 70-річні ГАЗ-69

Російська армія використала на Сході України музейні експонати для штурму. Окупанти пересувалися на ГАЗ-69, їхній наступ зупинили українські дрони. Втрати російської техніки на фронті призводять до того, що ворог вже не має сучасного автотранспорту.

Машинам, які знищили ЗСУ, було 70 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Росія використовує для наступу експонати 1950-х років

Кілька тижнів тому російські вантажівки ГАЗ-69 "Козлік" вперше помітили на полі бою. Тепер окупанти стали частіше їх використовувати для прямих наступів.

Один з них у четвер, 10 квітня, закінчився значними втратами для росіян. Біля Білогорівки безпілотники ЗСУ успішно знищили повнопривідні ГАЗ-69, які випущені на заводі імені Молотова в Москві в період між 1952 і 1972 роками.

Вантажівки вдалося легко пробити, адже вони були неброньовані. Для захисту від безпілотників окупанти зробили клітки для каркаса, але це їм не допомогло.

По ГАЗ-69 відпрацювали оператори БпЛА 81-ї аеромобільної бригади. Під атаку також потрапили інші цивільні автомобілі у величезній колоні, якою рухалися окупанти.

Найкраще захищені російські штурмові групи намагаються перетнути заміновану, оснащену артилерією та патрульовану безпілотниками лінію фронту. Злегка захищені штурмові групи на цивільних вантажівках, всюдиходах і мотоциклах, як правило, мають ще гірші умови,

– коментують у виданні.



ЗСУ знищили дроном російську ГАЗ-69 / Фото Сергія Стерненка

Росія на війні втрачає багато спеціальних машин для штурмів – такі втрати сягають вже 20 тисяч одиниць. Тому вони змушені замінювати їх цивільними авто.

Тож, хоча окупанти й мають більш чисельну армію та переважали на більшій частині лінії фронту, за зиму вони мали обмежені результати та серйозні втрати.

За даними Українського центру оборонних стратегій, останніми днями російські полки закріпилися на південь від Білогорівки та не рухаються далі. Для великого наступу армія Росії наразі не оснащена. Ба більше, її технологій замало й для будь-якого локального прориву.