Шуфрич усе одно повернеться, – Чаленко припустив, чому депутат виїхав за кордон

Одіозному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу вдалося виїхати за кордон. Цілком можливо, що він знайшов лазівку, аби уникнути такої ж долі, як його співпартієць Віктор Медведчук.

Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко 24 каналу. Він припустив, що Шуфрич так просто хотів уникнути ув'язнення через держзраду абощо.

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За його словами, Шуфрич – не перший скандальний депутат, який "евакуюється" з України через можливі свідчення Медведчука.

Нова реальність для проросійських депутатів

Також, як він додав, такі втечі свідчать про те, що проросійські політичні сили узагалі не матимуть жодної перспективи в українському політичному середовищі.

Ми бачили намагання Шуфрича "зберегтися" після 24 лютого, але очевидно, що він не міг знайти собі місця у новій реальності. Однак я думаю, що все одно він повернеться,

– вважає Чаленко.

Він пояснив, що у Шуфрича великий бізнес та контакти в Україні, тому політик не може просто все покинути. Однак це ще один сигнал трансформацій в українському політичному полі.

"Але знаючи його історію, коли він 20 з гаком років у політиці, Шуфрич вміє повертатись, тому за ним потрібно дуже уважно слідкувати", – додав політолог.

Шуфрич втік за кордон: передісторія

Скандальний депутат Нестор Шуфрич у час війни запам'ятався фотографуванням блокпоста у Києві. Після цього його охорона стріляла в представників територіальної оборони, які помітили те, що відбувається. За це його й затримали правоохоронці.

Згодом від нього не було нових спроб підігравати ворогу. Та й на подальші "подвиги" одіозного Шуфрича не потягнуло – він вирішив просто втекти з України. Депутат вирішив рятувати свою свободу. І йому вдалося це зробити, попри заборону на виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років.

Як та за яких обставин 55-річному скандальному депутату вдалося покинути територію України – досі невідомо.

Нагадаємо – як відбувалась розмова з Шуфричем після затримання: дивіться відео