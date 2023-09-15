Шуфричу обрали запобіжний захід

Ввечері 15 вересня Печерський районний суд обрав запобіжний захід Несторові Шуфричу. Нагадаємо, що зранку СБУ йому вручила підозру у державній зраді.

Народному депутатові Несторові Шуфричу у залі Печерського районного суду обрали запобіжний захід. Віднині він повинен перебувати під вартою впродовж 60 діб.

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Який термін ув'язнення загрожує нардепу

Зазначимо також, що у народного обранця відсутня опція внесення застави. Відтак, він щонайменше два місяці пробуде під вартою – до 13 листопада 2023 року.

Звернімо увагу, що Несторові Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді. Згідно з цим обвинуваченням, він може потрапити за ґрати на термін до 15 років.



На Шуфрича одягнули кайданки / Фото Яна Доброносова



На Шуфрича одягнули кайданки / Фото Яна Доброносова​



На Шуфрича одягнули кайданки / Фото Яна Доброносова

Дані слідства свідчать про те, що народний обранець тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Останнього підозрюють у роботі на спецслужби Росії та управлінні українською частиною угруповання, яка займалася шпигуванням на користь країни-агресорки.

Власне, сам Сівкович ще у 2014 році втік до Москви. Згідно з даними слідства, він зайнявся створенням "кротоферми", чия задача – вести підривну діяльність проти України.

Правоохоронці зазначають, що він був куратором колишнього начальника Управління СБУ у Криму Олега Кулініча. Його також підозрюють у державній зраді.

У СБУ окреслили основні завдання Нестора Шуфрича. Серед них – ведення підривної діяльності в інформаційній сфері. Відомо про 45 обшуків за місцями проживання нардепа та його близького оточення.

У його помешканні знайшли радянські документи, кітелі, військові відзнаки. Серед них – медаль "Ветеран збройних сил Росії". Також виявили документ зі схемою автономії як для Донецької, так і Луганської областей.