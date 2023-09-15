Шуфричу у суді показали середній палець: журналіст виклав у мережу епічне відео

15 вересня обрали запобіжний захід Несторові Шуфричу. У судовому залі народний депутат назвав себе нациком, а також мав перепалку з журналістом.

Зранку 15 вересня СБУ вручила підозру Несторові Шуфричу. Його звинувачують у державній зраді. А вже ввечері Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід.

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Журналіст показав середній палець

Також у судовому залі сталася досить мемна ситуація. Один з журналістів зробив те, що, мабуть, хотіли б багато українців. Він показав Несторові Шуфричу середній палець.

Картина максимально епічна. На відео, яке і виклав журналіст, можна побачити, що той стоїть позаду народного депутата. Він кличе Нестора Івановича та просить глянути на нього. Журналіст зауважив, що у нього немає ані слів, ані питань. Він просто захотів показати середній палець нардепові.

Несторові Шуфричу у суді показали середній палець: дивіться відео

Шуфричу, очевидно, не звикати до подібних жестів у свою сторону. Тож відреагував він дуже спокійно і сказав: "Коли ви знаєте, що я вам ніколи не відповім, то це не хоробрість, це слабкість".

Журналіст підкреслив, що Шуфрича на 100% очікує в'язниця. На що останній зазначив, що це суду вирішувати, де він буде.

Також Шуфрич назвав себе нациком

Під час свого виступу народний депутат згадав свій останній ефір на російському телебаченні. Нестор Шуфрич запевняв, що помилявся, коли сумнівався у тому, що Росія може напасти на Україну.

За його словами, 1 березня в ефірі чи то "ОРТ", чи то "Росії 1" була його остання поява на російському телебаченні. Окупантів він закликав покинути Україну, а також поважати хоробрість українських військових. Нардеп сказав росіянам, що ніхто капітулювати не буде.

Нема ніяких нациків в Україні. Нациками стали всі, навіть я. Це 1 березня, останній мій ефір на російському телебаченні,

– наголосив Шуфрич.

Нестор Шуфрич назвав себе нациком у суді: дивіться відео

Як ми вже зазначили, Несторові Шуфричу обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 днів – до 13 листопада 2023 року. Причому у нього відсутня можливість вийти під заставу.