Шукають нападників, – у поліції прокоментували побиття речника Венедіктової
Джерело:телеграм-канал МВС України
Після побиття речник генпрокурорки Зураб Адеїшвілі забрали у лікарню. Нападом на посадовця вже зайнялися правоохоронці.
Правоохоронці ще не відкрили справу
У поліції уточнили, що інцидент трапився на вулиці Тверський Тупик у Києві. Про це правоохоронцям розповіли медики, які госпіталізували побитого речника Ірини Венедіктової.
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За цією адресою негайно виїхали правоохоронці.
Попередньо встановлено, що до потерпілого на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного постраждалого госпіталізували,
– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Інцидент розслідує Печерське управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Згодом інциденту нададуть правову кваліфікацію.
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