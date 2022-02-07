Шукають нападників, – у поліції прокоментували побиття речника Венедіктової

Після побиття речник генпрокурорки Зураб Адеїшвілі забрали у лікарню. Нападом на посадовця вже зайнялися правоохоронці.

Правоохоронці ще не відкрили справу

У поліції уточнили, що інцидент трапився на вулиці Тверський Тупик у Києві. Про це правоохоронцям розповіли медики, які госпіталізували побитого речника Ірини Венедіктової.

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За цією адресою негайно виїхали правоохоронці.

Попередньо встановлено, що до потерпілого на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного постраждалого госпіталізували,

– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Інцидент розслідує Печерське управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Згодом інциденту нададуть правову кваліфікацію.

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