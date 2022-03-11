Їм треба зібрати багато гарматного м'яса, то шукають найманців через "вагнерівців", – Денисенко

Окупанти зазнають величезних втрат в Україні. Їм дуже бракує гарматного м'яса, тож Росія шукає найманців через ПВК "Вагнер".

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що росіяни не хочуть йти у військкомати. Водночас інформація про "16 тисяч добровольців із Сирії" – це брехня.

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"Вагнерівці" набирають нове гарматне м'ясо

Денисенко розповів, що на війну в Україну насправді хочуть вислати російських найманців.

З'явилася у нас нова інформація про те, що вони починають шукати через "вагнерівців" цих людей по всій Росії,

– додав радник міністра

Окрім того, для вступу в ПВК зняли усі обмеження. Зараз найманцем може стати навіть людина, яка мала судимості.

"Раніше, наприклад, не брали нікого, окрім громадян Російської Федерації. Громадянин іншої країни – добре, немає навіть військового досвіду – нічого страшного. Їм просто зараз потрібно зібрати велику кількість гарматного м'яса, щоб його сюди загнати", – заявив Денисенко.

Він додав, що поки країна-агресорка дуже не хоче брати інші резерви. Урядова верхівка страшенно боїться призовів та того, що потрібно буде сказати народові, що треба йти на війну в Україну. Водночас у Росії розробляють законодавство, за яким можна забирати чоловіків в армію без повісток.

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