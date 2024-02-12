У шведському Гетеборзі загорівся аквакомплекс найбільшого в країні парку розваг

У місті Гетеборг у Швеції 12 лютого загорівся аквакомплекс у найбільшому парку розваг країни. Внаслідок пожежі в аквакомплексу є постраждалі.

Варто зазначити, що цей парк ще перебуває у стані будування. Наразі на місці працюють екстрені служби.

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У Гетеборзі загорівся аквапарк, після чого постраждали люди

Пожежа сталася в аквапарку Oceana в популярному комплексі розваг Liseberg в центрі Гетеборга. Очевидці розповіли, що пожежа поширилася на кілька водних гірок і будівлю, схожу на ангар.

Пожежа спалахнула в аквакомплексі в Гетеборзі: дивіться відео

Наразі поліція та пожежники не можуть відразу сказати, що стало причиною пожежі. Водночас правоохоронці зазначили, що щонайменше 12 людей зазнали легких поранень.



У Гетеборзі загорівся аквакомплекс / Фото з соцмереж

Місцеві видання також повідомили, що евакуйовано людей у сусідньому готелі та офісному приміщенні. У шведському інформаційному агентстві TT News Agency зазначили, що аквапарк Oceana планувалися відкрити влітку 2024 року. Будівництво коштувало близько 10,6 мільйона доларів США.



Пожежа у шведському місті Гетеборг / Фото з соцмереж

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