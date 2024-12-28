Швеція готує додаткові місця на кладовищах на випадок війни, – AP News

Шведські похоронні асоціації шукають додаткові земельні ділянки для поховання 30 тисяч людей у разі війни. Проте наразі території недостатньо навіть для потреб мирного часу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Assosiated Press.

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Що відомо про підготовку кладовищ у Швеції

Так, похоронна асоціація Гетеборга прагне придбати щонайменше 4 гектари землі для термінових поховань близько 30 000 осіб у разі війни. Окрім цього, їм потрібно ще 6 гектарі для звичайних поховань.

Ці заходи ініціювали через рекомендації Шведського агентства з надзвичайних ситуацій (MSB) та військових.

Причиною називають напруженість у Балтійському регіоні з Росією та рішення Швеції приєднатися до НАТО. Проте процес створення нового кладовища може тривати до 10 років, що створює додаткові виклики в умовах невизначеності.

Згідно з положеннями Церкви Швеції та Закону про поховання, похоронні асоціації повинні забезпечити наявність достатньої кількості землі для поховання приблизно 5% населення парафії у разі потреби

Цікаво, що у листопаді Швеція та Фінляндія оновили свої посібники з цивільної підготовки, надаючи інструкції щодо виживання під час війни. Проте варто зауважити, що прямої згадки Росії, як загрози, там немає.