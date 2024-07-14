Тривають переговори з партнерами: чи є в України можливість прийняти літаки Gripen

Україна продовжує переговори зі Швецією щодо отримання винищувачів Gripen після того, як Швеція вступила в НАТО. Україна технічно готова прийняти на своїй території ці винищувачі, як і F-16, більше того – останні вже були в Україні в 2012 й 2018 роках.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зазначивши, що Україна приймала у 2012 році літаки F-16 в Миргороді. Тоді вони виконували безпекове завдання з "прикриття" одного європейського заходу, який проходив у Києві. У 2018 році F-16 застосовувались у навчаннях "Чисте небо", тоді літаки базувались на Старокостянтинівській базі.

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Україна готова прийняти західні винищувачі

Світан зазначив, що в інформаційний простір вкидатимуться залякування, що Україна буцімто не готова прийняти винищувачі, однак це не так. Він наголосив, що все необхідне для цього – в готовності.

"А Gripen порівняно з F-16 обслуговувати ще легше, це можна робити на польових табірних аеродромах. F-16 теж не дуже вибагливі літаки, якщо є базове аеродромно-технічне обладнання. Обслуговувати літак, проводити регламентні роботи в Україні не будуть, це відбуватиметься в Європі. Ніхто не дасть нам обслуговувати літак без сертифікації", – озвучив Світан.

Військовий експерт наголосив, що здійснити передполітну підготовку, міжполітну й післяполітну на території України цілком реально, зробити це можна на декількох аеродромах.

Проблема для нас в іншому. Чому ми не отримуємо ті ж F-16? Бо це політична воля Білого дому. Поки там керують такі, як Салліван, так звана "Обамівська адміністрація", в якої є свої певні відносини з Москвою ще з 2014 року, Україна в достатній кількості не отримає ці винищувачі,

– вважає Світан.

Восени 2023 року українські пілоти успішно пройшли ознайомчу підготовку на шведських винищувачах Gripen. Тоді міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти. Підготовка передбачала випробувальні польоти на літаках й тренажерах, інструктаж наземного персоналу.