Потужне посилення ППО: Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, його країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба. Наразі Швеція розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.

Про це Поль Йонсон заявив після прибуття на засідання міністрів закордонних справ та оборони у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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"Ми готові підтримати німецьку ініціативу, але переважно фінансово", – сказав він.

Передача RBS 70

Очільник Міноборони Швеції каже, що Україна потребує більше артилерійських снарядів, а також нових систем для захисту неба. Зі свого боку Швеція може передати зенітно-ракетні комплекси RBS 70.

Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriots,

– сказав він.

Санкції проти Росії

. RBS 70 – переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії. Пристрій командно-керований, управління ракетою відбувається лазером. Його ключова перевага – можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ.

Водночас міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив про роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії. Швеція виступає за запровадження нових обмежень, які вплинуть на російську економіку.

"Ми подбаємо про те, щоб включити як заборону на імпорт скрапленого природного газу, так і заходи щодо його обмеження російського тіньового флоту", – сказав Тобіас Більстрем.

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