Потужне посилення ППО: Швеція може передати Україні ЗРК RBS 70
Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, його країна готова доєднатися до німецької ініціативи з посилення захисту українського неба. Наразі Швеція розглядає можливість фінансування закупівлі систем ППО.
Про це Поль Йонсон заявив після прибуття на засідання міністрів закордонних справ та оборони у Люксембурзі, передає кореспондентка 24 Каналу.
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"Ми готові підтримати німецьку ініціативу, але переважно фінансово", – сказав він.
Передача RBS 70
Очільник Міноборони Швеції каже, що Україна потребує більше артилерійських снарядів, а також нових систем для захисту неба. Зі свого боку Швеція може передати зенітно-ракетні комплекси RBS 70.
Зараз ми зосереджені на фінансовому внеску, а також, можливо, на RBS 70, тому що це могло б полегшити деякий тиск на системи Patriots,
– сказав він.
Санкції проти Росії
Водночас міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем заявив про роботу над 14-м пакетом санкцій проти Росії. Швеція виступає за запровадження нових обмежень, які вплинуть на російську економіку.
"Ми подбаємо про те, щоб включити як заборону на імпорт скрапленого природного газу, так і заходи щодо його обмеження російського тіньового флоту", – сказав Тобіас Більстрем.
Німеччина шукає додаткові ППО для України: що відомо
- Politico пише, що уряд Німеччини веде переговори з країнами про нові зобов'язання щодо протиповітряної оборони для України.
- Зокрема, міністри закордонних справ і оборони Німеччини минулого тижня виступили з ініціативою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD), у рамках якої вони надіслали листа союзникам із закликом до урядів знайти та профінансувати більше систем протиповітряної оборони для України.
- Після засідання Ради Україна-НАТО у п'ятницю, 19 квітня, Німеччина заявила, що деякі країни вже висловили зацікавленість цією ініціативою.
- Зазначалось, що Данія та Нідерланди наразі ведуть переговори про фінансову підтримку IAAD.