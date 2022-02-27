Швеція надасть Україні 5000 одиниць протитанкової зброї

Стокгольм поставить Києву 5 тисяч одиниць протитанкової зброї. Про це заявила прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон.

Крім протитанкової зброї, шведи нададуть ще шоломи та бронежилети. Отже, Збройні сили Україні стануть ще сильніші та захищеніші.

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Швеція надасть нам зброю

Прем'єрка Швеції Магдалена Андерссон у неділю, 27 лютого, оголосила на пресконференції про намір поставити до України протитанкової зброї. Крім того, нашій армії шведи нададуть шоломи, бронежилети та польові пайки.

Тепер Швеція пропонує пряму підтримку Збройним силам України. Вона включає 135 тисяч польових пайків, 5 тисяч шоломів, 5 тисяч бронежилетів і 5 тисяч одиниць протитанкової зброї,

– сказала Андерссон.

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