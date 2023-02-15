Швеція передасть Україні десятки САУ Archer: як вони посилять ЗСУ

Швеція надає Україні 51 бойову машину піхоти та самохідні артилерійські установки (САУ) Archer. Крім того, допоможе із протитанковою зброєю.

Про це розповів прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту в Україну. Він запевнив, що держава надаватиме стільки підтримки, скільки потрібно.

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Коли приїдуть САУ

Крістерссон розповів, що останній пакет оборонної допомоги – це 51 бойова машина. За його словами, техніка суттєво вплине на бойову спроможність сил України.

Однак прем'єр не назвав точні дати постачання Archer Україні. Він пояснив, що є практичні питання, пов'язані з підготовкою.

Ми розуміємо, що для України це (поставки САУ) не має бути задовго,

– додав прем'єр.

Чиновник нагадав, що підтримка Швеції за рік збільшилась до 1 мільярда 200 тисяч доларів. Прем'єр наголосив, Путін помиляється, якщо вважає, що час на його боці. Росія не зможе досягнути успіху, оскільки ЗСУ захищають свою свободу.

Характеристики Archer