Швеція передасть Україні десятки САУ Archer: як вони посилять ЗСУ
Джерело:iefimerida
Швеція надає Україні 51 бойову машину піхоти та самохідні артилерійські установки (САУ) Archer. Крім того, допоможе із протитанковою зброєю.
Про це розповів прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час візиту в Україну. Він запевнив, що держава надаватиме стільки підтримки, скільки потрібно.
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Коли приїдуть САУ
Крістерссон розповів, що останній пакет оборонної допомоги – це 51 бойова машина. За його словами, техніка суттєво вплине на бойову спроможність сил України.
Однак прем'єр не назвав точні дати постачання Archer Україні. Він пояснив, що є практичні питання, пов'язані з підготовкою.
Ми розуміємо, що для України це (поставки САУ) не має бути задовго,
– додав прем'єр.
Чиновник нагадав, що підтримка Швеції за рік збільшилась до 1 мільярда 200 тисяч доларів. Прем'єр наголосив, Путін помиляється, якщо вважає, що час на його боці. Росія не зможе досягнути успіху, оскільки ЗСУ захищають свою свободу.
Характеристики Archer
- Шведська 155-мм самохідна артилерійська установка.
- Archer може нести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО.
- Дальність стрільби – 30 кілометрів звичайним снарядом, 40 кілометрів — активно-реактивним та 60 кілометрів — коригованим Excalibur.