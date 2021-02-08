Удар у відповідь: Швеція, Польща і Німеччина висилають російських дипломатів

8 лютого 2021 , 18:54
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Відразу 3 країни Євросоюзу висилають зі своїх територій російських дипломатів. Мовиться про Швецію, Польщу та Німеччину.

Джерело:

Интерфакс

Це відповідь на рішення Росії вислати з країни офіційних представників Стокгольма, Варшави та Берліна.

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Що кажуть у Німеччині

  • Міністерство закордонних справ Німеччини вже оголосили російського дипломата у Берліні персоною нон ґрата.
  • Своє рішення німецькі дипломати аргументували Віденською конвенцією.
  • Окрім того, представник МЗС Німеччини назвав рішення Росії вислати європейських дипломатів невиправданим.

Що кажуть у Польщі

  • Міністерство закордонних справ Польщі також засудило вигнання польського дипломата з Росії.
  • Персоною нон ґрата там оголосили представника російського консульства у Познані.

Що кажуть у Швеції

  • Російського дипломата у Стокгольмі оголосили персоною нон ґрата.
  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що їхній представник, висланий з Росії, лише виконував свою роботу.

Вислання дипломатів з Росії: що відомо

  • На початку лютого у Росії оголосили про вислання дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини.
  • Причиною стало те, що посадовці нібито взяли участь у масових протестах у Москві 23 січня.
  • Дипломатів ЄС у Росії оголосили персонами нон ґрата.