Швеція скерувала 500 мільйонів крон на підтримку ЗСУ

Цинічний напад Росії на Україну засудив увесь цивілізований світ. Українські партнери продовжують допомагати нашій країні. Зокрема. Швеція виділила на ЗСУ 500 мільйонів крон.

Українські захисники продовжують мужньо та самовіддано боротися проти російських загарбників. Їхнім героїзмом захоплюється увесь світ.

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Швеція скерувала 500 мільйонів крон на ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Швеція скерувала 500 мільйонів крон для підтримки Збройних сил України.

Щойно кошти надійшли на рахунки НБУ. Вдячний прем'єр-міністерці Магдалені Андерссон та Уряду Швеції за фінансовий внесок. Кожен крок на підтримку ЗСУ наближає перемогу України!,

– додав прем'єр.

Зауважте, у Швеції нещодавно повідомили, що нададуть чималу допомогу українським захисникам. Уряд країни обіцяв скерувати ЗСУ 5 тисяч протитанкових ракетних установок, 5 тисяч бронежилетів, 5 тисяч шоломів і 135 тисяч польових пайків.

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