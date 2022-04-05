Швеція також висилає російських дипломатів з країни

Уряд Швеції долучився до рішення низки європейських країн про висилку російських дипломатів. Так, з країни видворять 3 працівників посольства Росії.

Дипломатів звинуватили у шпигунстві. Про це повідомила міністерка закордонних справ Анн Лінде.

До теми Франція слідом за Німеччиною збирається вислати близько 30 російських дипломатів

Це тому, що вони не дотримуються Віденської конвенції і проводять незаконні операції зі збору розвідувальних даних,

– пояснила політикиня.

Звірства російської армії в Бучі Лінде назвала "скоєнням воєнних злочинів".

Це може вас зацікавити – конгресмени США вимагають надати Україні винищувачі та протикорабельні ракети