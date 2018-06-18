Швеція перемогла Південну Корею завдяки голу з пенальті, який призначили після відеоповтору

На Чемпіонаті світу 2018 призначили вже четвертий пенальті за допомогою відеоповтору. Цього разу вона принесла перемогу збірній Швеції у матчі проти Південної Кореї.

Обидві збірні створили чимало моментів поблизу воріт суперника. Попри те, що вони виглядали доволі загрозливо, до ударів по площині воріт доходило вкрай рідко. До кінця матчу у корейців буде лише один такий удар. Трохи краща ситуація була у шведів – вони і били частіше (15 проти 5), і удари були влучнішими (чотири в площину воріт).

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Попри це, перемогу шведам приніс гол з пенальті. Його на 65 хвилині реалізував Гранквіст. При цьому суддя спочатку відверто проігнорував момент, показуючи підніматися Клаессону після підкату Кім Мінву. Однак згодом послухав свого помічника та завдяки відеоповтору вказав на пенальті у ворота корейців.

Завдяки цій перемозі шведи разом з мексиканцями очолили групу F. Німці та корейці поки на 3-4 місці.

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Швеція – Південна Корея 1:0

Гол: Гранквіст, 65 (пен)