У Швеції стартує масштабний Форум вільних народів пост-Росії: його мета – розпад Росії
Джерело:Форум вільних народів пост-Росії
У Гельсінборзі, що в Швеції, 8 грудня стартує IV Форум вільних народів пост-Росії. Його основна мета – повна, контрольована й ненасильницька реконструкція Росії.
Прийшов час корінним народам Росії повертати незалежність
Організатори та учасники форуму обговорять розпад Росії, як останньої колоніальної імперії у Європі. Переглянути форум можна буде й онлайн.
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Прийшов час діяти та змінювати ситуацію. Сьогодні природні багатства регіонів й таланти людей на величезній території обслуговують інтереси Москви. Народи Росії мають право на самовираження. Люди мають самостійно керувати своїм життям та знайти своє місце у міжнародній спільноті,
– заявили організатори.
Дивіться пряму трансляцію Форуму: відео
Довідка. Форум вільних народів пост-Росії – це майданчик для об'єднання регіональних лідерів, активістів та опозиціонерів, які прагнуть негайної трансформації Росії. Учасники Форуму обговорюють конкретні цілі та ресурси для того, щоб досягти максимальної ефективності – здобути незалежність.
Детально ознайомитися з програмою Форуму – можна тут.
Кроки для розпаду Росії, які обговорять на Форумі
- Реконструкція та структурна трансформація – перехід від імперської держави до багатьох незалежних і демократичних країн;
- деімперіалізація та деколонізація;
- демілітаризація та ядерне роззброєння – потрібні для того, щоб при падінні диктаторського режиму були мінімальні жертви;
- економічно-соціальні зміни.
До речі, за підсумками Форуму планують схвалити меморандум про припинення існування Росії та напрацювати план реконструкцій нових держав.
Участь в обговоренні візьмуть не лише російські діячі, а й журналісти з Євросоюзу, США, Великої Британії та України.
Як повинна розпастися Росія / Карта Форуму вільних народів пост-Росії