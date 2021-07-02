У Швеції вбили поліцейського: це перший такий випадок за 14 років
2 липня 2021 , 05:56Читать новость на русском
Джерело:The Local
Під час виконання службових обов'язків у Швеції загинув поліцейський. Це сталося 30 червня у передмісті Гетеборга.
Подія викликала гучний резонанс у суспільстві. Адже такий випадок – вбивство правоохоронця – трапився вперше за 14 років.
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Резонансне вбивство поліцейського у Швеції: що сталося
У передмісті Гетеборга сталася стрілянина. Про причини її виникнення наразі правоохоронці не розповідають. Але відомо, що:
- Після короткого спілкування поліцейського з групою людей ці люди почали у нього стріляти.
- 30-річний чоловік згодом помер від ран у лікарні.
- Інцидент стався пізно ввечері 30 червня.
- А 1 липня у Швеції правоохоронці хвилиною мовчання вшанували пам'ять колеги.
- Утім, у справі про вбивство досі нікого не затримали.
У поліції кажуть, що не мають наміру відступати у боротьбі з організованою злочинністю.
- ЗМІ припускають: у такий спосіб правоохоронці натякнули, що в злочині винні наркобанди, діяльність яких у Швеції останнім часом стрімко активізувалася.
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