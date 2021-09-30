У Швеції заочно заарештували підозрюваного у вибуху будинку в Гетеборзі

У поліції заявили, що змогли ідентифікувати підозрюваного у вибуху в житловому будинку у Гетеборзі. Його ще не піймали, але заочно заарештували.

Однак, попри ідентифікацію чоловіка, його особу ще не встановили. До того ж достеменно невідомі його мотиви.

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Підозрюваного не знайшли, але арештували

Наразі поліція видала ордер на арешт підозрюваного за руйнування, що загрожує громадськості. Це вищий ступінь підозри, відповідно до законодавства Швеції. Ордер видали за відсутності підозрюваного, і поліція поки не встановила особу.

Шведські ЗМІ, зокрема SVT Väst, посилаючись на анонімні джерела, повідомляють, що підозрюваний – 55-річний чоловік.

Правоохоронці підкреслили, що інцидент, найімовірніше, ніяк не пов'язаний з бандитською злочинністю. За їхніми словами, наразі зв'язку вибуху з кримінальним світом не вистежили.

Втім, характер вибуху свідчить про те, що він не був природного походження.

У поліції розповіли, що технічне розслідування причини вибуху затягнулося через умови на місці. Експертам не змогли вчасно потрапити у будинок після пожежі.

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