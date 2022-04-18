Швецію сколихнула хвиля насильства через публічно спалений Коран

У Швеції тривають заворушення. Вони спалахнули після того, як ультраправі екстремісти спалили священну книгу мусульман Коран.

Учасники ультраправої організації планували ще провести такі акції. Проте люди виступили проти спалення Корану.

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У Швеції тривають заворушення через спалення Корану

У Швеції вже третю ніч (мовиться про ніч проти 18 квітня – 24 канал) відбуваються заворушення після протестів проти ультраправої групи, яка спалила примірник Корану і планувала зробити це знову,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що цього разу протести пройшли в другому за розмірами місті країни Мальме. Відомо, що:

старт новому спалаху насильства дав антиісламський захід руху "Жорстка лінія", який очолює Расмус Палудан;

Мальме з усіх шведських міст має найбільший відсоток мусульманського населення.

"Щоб не допустити цей захід, підпалили транспортні засоби, а деякі – закидали поліцейських камінням", – мовиться у повідомленні.

У місті Норрчепінгу троє поранених

Під час протесту в місті Норрчепінгу люди почали з двох сторін закидувати камінням поліцейських. Після чого правоохоронці застосували зброю.

Троє людей отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані. Жодне з поранень не становило загрози їхньому життю. Поранених арештували за підозрою у злочині – нападі на поліцейських,

– повідомили у Reuters.

Відомо, що прем'єр країни Магдалена Андерссон засудила будь-які прояви насильства під час демонстрацій.

До речі, перше спалення Корану відбулось у місті Йончепінгу. Саме після цього лідер ультраправої партії Hard Line Расмус Палудан отримав дозвіл провести подібні демонстрації по всій Швеції під час Великодніх вихідних. Саме після цього люди вийшли на вулиці.

Заворушення відбулись на тлі повідомлень про те, що країна може вступити в НАТО. Натомість Росія почала погрожувати Швеції через обраний курс. Зокрема представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що вступ Швеції та Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків для миру на півночі Європи.

До речі, протести вже відбулись у Лінчепінгу, Норрчепінгу, Еребру. Під час цих акцій поранення отримали 16 поліцейських, декілька поліцейських машин активісти знищили.

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