Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у росії

Україна розірвала дипломатичні відносини з росією. МЗС України домовляється з Швейцарією, аби дипломати цієї країни представляли інтереси українських громадян на території держави-агресорки.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу. Дипвідомство на чолі з Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль задля захисту українців в росії.

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Тисячі українців опинились в росії без документів

Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів,

– пояснив Ніколенко.

Зараз українські дипломатичні установи на території росії відсутні. Президент України доручив МЗС досягти домовленості з Швейцарією – про представлення інтересів українських громадян.

Як представлятимуть інтереси України – визначать в угоді

Обрали цю країну тому, що у швейцарських дипломатів великий досвід виконання цих функцій. Як саме відбуватиметься представлення інтересів визначать в угоді.

Відповідно до Віденської конвенції, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в росії має надати москва.

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Що відомо про позицію Швейцарію: коротко

У коментарі "Європейській правді" керівник пресслужби МЗС Швейцарії Мікель Штайнер підтвердив прохання української сторони.

Штайнер зазначив, що перемовини вже були завершені. Проте, аби мандат набув чинності, потрібна згода росії.

Швейцарія активно пропонувала такі послуги ще на початку повномасштабної війни.

У росії Швейцарія представляє вже інтереси Грузії.

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