Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

У Швейцарії продовжили замороження активів, що викрав президент-втікач Віктор Янукович та його оточення. Гроші будуть заморожені до лютого 2023 року.

Таке рішення Федеральна рада Швейцарії прийняла 10 грудня. Раніше зазначали, що гроші можуть повернутись в Україну за однієї умови – незалежність антикорупційних органів.

До теми Коли викрадені Януковичем і його соратниками гроші повернуть в Україну: відповідь Швейцарії

Заморожені активи Януковича: що відомо

У лютому 2014 року через ситуацію в Україні Федеральна рада Швейцарії заморозила активи Януковича та його оточення на суму близько 70 мільйонів швейцарських франків. Це становить понад 69 мільйонів доларів.

Відтоді в Україні триває кримінальне розслідування щодо відповідних осіб.

Україна хоче повернути вкрадені гроші

Оскільки правоохоронці розслідують низку кримінальних справ, Україна подала до Швейцарії кілька запитів про взаємну правову допомогу. Швейцарія вже передала Україні численні докази.

У жовтні Швейцарія отримала позитивну відповідь від України щодо завершення судових процедур, які потрібні для повернення активів. Проте у нашій країні ще не винесли рішень про незаконне походження активів. Тому й швейцарці продовжили термін замороження.

13 років самі себе не відсидять, – Україна "запросила" Януковича до Києва – дивіться відео: