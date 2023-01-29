Українці пропустили історичне рішення, яке змінює цілу епоху

Радощі щодо надання нам танків Leopard повністю затьмарили інший епохальний зсув. Німецьке рішення означає, що Берлін згоден, що з російським режимом можна і навіть потрібно розмовляти з позиції сили.

Українці не помітили історичне рішення

Це початок відходу від ментальності "колективної відповідальності" за Другу світову. Не кінець, але самий початок.

До теми Без цього не спрацює: важливий нюанс Leopard для роботи на повну потужність

Це вже не на рівні закликів, а на рівні схвалення рішень та дій. На тлі цього схвалене Швейцарією рішення пройшло мимохідь. Там скасовували заборону на передачу нам боєприпасів та зброї, яка нам критично потрібна.

Адже, наприклад, боєкомплект для німецьких танків Gepard – швейцарського виробництва. Швейцарці завжди дотримувалися принципу нейтральності у всіх війнах. Швейцарія ніколи не воювала, а тому успіх її економічної моделі був побудований саме на цьому.

Добро має бути з зубами

Тепер ті, хто порушує міжнародне право, не заслуговують на нейтральне ставлення. Тепер остання європейська країна вирішила, що Добро має бути зубастим.

Це також зміна епох – і все через нашу війну з Росією. Без жодної патетики – ми змінюємо світ.