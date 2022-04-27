Швейцарія вслід за ЄС відмовилася від імпорту вугілля з Росії

Швейцарія ввела нові санкції проти Росії та Білорусі. Зокрема, там з 27 квітня повністю відмовилися від закупівлі російського вугілля.

Ці обмеження містяться у п'ятому пакеті ЄС. Швейцарія не входить в Євросоюз, але вирішила вести таку ж санкційну політику.

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Під санкції також потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії та Білорусі. Їхні активи підлягають заморожуванню, а особам забороняється в'їзд у країну. Серед них – дві доньки Володимира Путіна.

Також запроваджено заборону на імпорт із Росії деревини, цементу, морепродуктів та ікри. А експортувати до країни-агресора забороняється будь-які товари, "які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу".

Додаткові санкції також набувають чинності у фінансовому секторі. Будь-яка підтримка російських організацій, які перебувають у державній власності або під громадським контролем, заборонена,

– наголосили в уряді Швейцарії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що Швейцарія запровадила чергові санкції проти Росії. За його словами, у цій країні більше не можна реєструвати трастові фонди для росіян.

"Ізоляція та омріяний радянський союз для росії з кожним днем стає реальністю", – додав він.

До слова, ФСБ Росії конфіскувала швейцарські годинники Audemars Piguet в Москві на мільйони доларів. Так країна-агресор вирішила помститися Швейцарії за приєднання до санкцій ЄС проти неї.

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