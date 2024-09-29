Прикривається нейтральними статусом: Швейцарія заблокувала передачу ЗСУ шоломів і бронежилетів

Рада кантонів Швейцарії, верхня палата Федеральних зборів країни, відхилила пропозицію Національної ради (нижньої палати) передати Україні шоломи та бронежилети.

Швейцарські законодавці посилаються на закон про нейтралітет країни. Як повідомляють ЗМІ країни, рішення Ради кантонів приймалось на тлі жорстких дискусій.

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Річ у тім, що запит на шоломи та бронежилети Україна зробила понад 2 роки тому. При цьому іншу аналогічну допомогу, наприклад, міношукачі, Швейцарія Україні надає без проблем.

Нейтралітет Швейцарії

Щоразу відхилення запитів на шоломи та бронежилети урядовці пояснювали нейтральним статусом країни, але формулювання завжди було різним. Цього разу воно звучить так: "шоломи та жилети люди в Україні можуть використовувати як у цивільних, так і у військових цілях".

Швейцарська опозиція, зокрема партії лібералів та соціал-демократів, у Раді кантонів намагалися переконати колег, що запит є на шоломи та бронежилети виключно для цивільних українців – для комунальників, медиків, рятувальників тощо.

Також законодавці наголошували на абсурдності позиції, адже Швейцарія постачає в Україну засоби для розмінування, аби захистити людей після нападу, але не бронежилети для превентивного захисту.

Опозиціонери переконані, що цим рішенням Швейцарія, хоче того чи ні, але "грає на користь Росії".