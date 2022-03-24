Швейцарія заморозила російські активи на суму понад 6 мільярдів доларів

Швейцарія заморозила російські активи на суму близько 5,75 мільярда швейцарських франків або 6,17 мільярда доларів. Проте ця сума ймовірно буде ще більшою.

Старший посадовець Державного секретаріату з економічних питань (SECO) Ервін Боллінгер зазначив, що до цієї суми включається ряд об’єктів нерухомості.

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До цього часу у SECO відмовлялися оцінювати розміри активів, заморожених або потенційно підданих санкціям, проте нейтральна країна почала приймати санкції Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну.

"З надходженням нових повідомлень та потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, які також припускає Швейцарія, цілком ймовірно, що ця цифра буде зростати", – зазначив Ервін Боллінгер.

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