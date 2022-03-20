Швейцарія заявила про готовність прийняти у себе переговори Росії та України
20 березня 2022 , 05:01
Джерело:RFI
Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією. Водночас пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин.
Відповідну заяву зробив президент швейцарської держави Ігнаціо Кассіс у суботу, 19 березня.
Читайте також Путін панічно боїться революції у Москві, – прем'єр Великої Британії
Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори,
– зазначив політик.
Окрім цього, він додав, що у понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.