Швейцарія заявила про готовність прийняти у себе переговори Росії та України

Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією. Водночас пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин.

Відповідну заяву зробив президент швейцарської держави Ігнаціо Кассіс у суботу, 19 березня.

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Швейцарія поєднує в собі нейтралітет і гуманітарні традиції. Вона готова грати посередницьку роль або прийняти у себе переговори,

– зазначив політик.

Окрім цього, він додав, що у понеділок, 21 березня, планує відвідати кордон Польщі з Україною.