Швейцарський виробник шоколаду Lindt зупиняє бізнес у Росії

Компанія-виробник шоколаду Lindt, штаб-квартира якої розташована у Швейцарії, тимчасово зупиняє підприємницьку діяльність у Росії. Всі свої магазини на території країни-агресорки вона негайно зачинить.

У пресслужбі компанії зазначили, що Lindt переоцінила свою діяльність в Росії. Водночас вона призупинить всі постачання на російську територію.

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"Наші місцеві співробітники продовжуватимуть отримувати нашу підтримку, і ми підтримуватимемо з ними тісний контакт", – зазначили у Lindt.

Зауважте, що Lindt & Sprüngli вже понад 175 років працює у сфері преміум-шоколаду. Швейцарська компанія є світовим лідером у відповідному секторі. Наразі вона виробляє якісний шоколад на своїх 11 фабриках у Європі та США.

З початку нелюдського вторгнення російських військ на територію незалежної України бізнес у Росії зупинило понад 100 світових компаній, лідерів ринку зокрема. Проте є й чорний список тих, які продовжують працювати з країною агресоркою.

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