Швидка, як артилерія, – військовий експерт про роботу української працює ППО

Відомо, що українська ППО дуже активно переміщується після відпрацювання. Наші фахівці вражають своєю вправністю, завдяки чому росіянам дуже складно вираховувати геолокацію установок.

Річ у тім, що комплекси "БУК", С-300, "Оса" та інші на гусеничному або колісному ході. В них є певний термін не розгортання залежно від станції. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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ППО постійно переміщується

Як зауважив військовий експерт, наше протиповітряна оборона не стоїть на місті – вона відстрілялася і поїхала. Тому краще, щоб були САУ, бо вони швидше переміщуються. Якщо радіолокаційна станція вимкнена, пояснює Гетьман, її неможливо виявити, вона стоїть замаскована.

Коли вона починає працювати, електромагнітне випромінювання бачать наші вороги й вираховують, де розташована установка,

– каже майор запасу ЗСУ.

Тому після того, як ППО провела бойові пуски, вона має одразу згорнутися і переїхати в інше місце. Це має робитися дуже швидко. За словами ветерана, невеликі станції дуже корисні для ближнього бою, тому що можуть стріляти ледь не на ходу, хоча й недалеко стріляють. На ній є і пускова установка, і радіолокаційна станція. "Одна поїхала і все", – каже він.

Більш потужні ЗРК, продовжив військовий експерт, передбачає розгортання 3 – 4 машин. Самохідна установка розвідки й наведення стала, по периметру розгорнулися пускові установки, і комплекс готовий до бою. Тільки він зробив пуски, вразив повітряну ціль, одразу згортається і переміщується.

Можна переїхати на 3 – 10 кілометрів, і це вже буде нова точка. Не треба переїжджати по всій країні. Це як артилерія – відстрілялася і поїхала, інакше прилетить,

– підкреслив він.

Обирати нові місця, додає він, не доводиться. Усі бойові розрахунки вже зроблені, люди знають свої позиції.