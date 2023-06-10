Швидкі не встигають: на Арабатській Стрілці приліт по окупантах, міг постраждати і Сальдо

В окупованому Генічеському районі на Херсонщині приліт. Ймовірно, знищено базу росіян. Зазначають, що під удар міг потрапити і гауляйтер Сальдо.

Сальдо нібито у важкому стані доставили до лікарні, про це повідомила низка телеграм-каналів, інформує 24 Канал. Зазначають, що удар був по готелю "Позитив", де власне гауляйтер любив проводити час.

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На опублікованих відео видно, що пожежа у готелі досить масштабна.

На Арабатській Стрілці приліт по базі росіян: відео

Швидкі не встигали вивозити окупантів

Мер Мелітополя Іван Федоров теж повідомив, що ударом вдалось знищити групу російських військових на Арабатській Стрілці в Генічеському районі. За його словами, удар припав прямо по їдальні окупантів.

Кількість ліквідованих окупантів незрівнянно більша, ніж кількість "швидких", які не встигали їх вивозити,

– додав Федоров.

За словами Федорова, росіяни захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не задався. Навіть понад 100 кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від бавовни.

! Ввечері 9 червня у тимчасово окупованому Генічеському районі на Херсонщині пролунала серія вибухів: над базами відпочинку, де розмістились військові Росії піднялися стовпи диму.

Бавовна в окупованому Генічеську: відео

То що із Сальдо

Щодо того, чи дійсно міг постраждати колаборант Сальдо, то така ймовірність і справді є. Українські джерела пишуть, гауляйтер в лікарні. Натомість проросійські запевняють, що він живий, але таки був у місті прильоту.

Підтверджень чи спростувань цього від окупаційної влади поки що немає.

До речі, партизанський рух "Атеш" теж опублікували новий допис у себе. Вони коротко написали "Сальдо", але ж як інтригуюче. Можемо припустити, що з гауляйтером таки трапилась якась біда, а "Атеш" натякають, що візьмуть за це відповідальність.