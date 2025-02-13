Швидкий поштовх до миру та переговори з Путіним не є зрадою України, – глава Пентагону

Міністр оборони США висловився щодо переговорів з Путіним. Наголосив, швидкий поштовх до миру "не є зрадою" України.

Про це Піт Гегсет заявив у Брюсселі, повідомляє 24 Канал. Високопосадовець прибув до штаб-квартири НАТО.

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Глава Пентагону про мирні переговори

Під час виступу перед журналістами глава Пентагону наголосив, що мирний поштовх "не є зрадою" України.

Зради немає. Є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир шляхом переговорів,

– заявив Піт Гегсет.

Також зазначив, російська агресія була "перезавантаженням" НАТО. Нагадав, що Трамп закликав до збільшення оборонних видатків у всьому світі для Альянсу. Окрім того, щоб європейські країни визнали, що це нагальна й реальна загроза для континенту. Наголосив, агресія Росії має стати тривожним дзвінком.

Надзвичайно важливим має бути усвідомлення того, що існує російська військова машина, яка намагається захопити дедалі більше територій України. І протистояти цьому – прямий європейський обов'язок,

– зазначив глава Пентагону.

Додав, що США довгий час були підтримкою. Також посадовець висловився щодо розмов Трампа з Путіним і Зеленським.

"Президент Трамп є найкращим перемовником у світі. І він об'єднав дві сторони, щоб спробувати досягти миру шляхом переговорів, чого прагнуть усі", – підкреслив Гегсет.

Додамо, відповідні заяви глава Пентагону зробив перед засіданням міністрів оборони країн НАТО.