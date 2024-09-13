Всередині був пацієнт: у Києві автомобіль швидкої допомоги потрапив в ДТП

У Києві автомобіль швидкої допомоги потрапив в ДТП увечері 13 вересня. Внаслідок аварії авто перекинулося на бік.

Аварія сталася на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків. Наразі на цій ділянці роботи рух транспорту ускладнений.

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Що відомо про ДТП за участі "швидкої"

У звʼязку з ДТП на перехресті вулиць Лугової та Сім'ї Кульженків рух транспорту ускладнений,

– попередила патрульна поліція.

"Швидка" потрапила в ДТП / Фото Патрульної поліції Києва

За попередньою інформацією водій авто чорного Ford не пропустив вчасно автомобіль швидкої допомоги, що і стало причиною аварії.

Машина швидкої допомоги потрапила в ДТП: дивіться відео

За інформацією від корепондентки "Київ24", внаслідок ДТП постраждали лікарка та фельдшер, які перебували всередині автівки. Втім, наразі їх стан невідомий.

Там зауважили, що на момент аварії всередині "швидкої" перебував пацієнт, якого оперативно було доправлено до медичного закладу.