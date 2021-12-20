Швидкого фіналу не буде, – політолог про справу Порошенка
Джерело:24 канал
Петрові Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Найімовірніше, швидкого фіналу у цій справі не буде, як і у багатьох схожих.
Таку думку висловив в ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що правоохоронна система в Україні працює дуже повільно, це стосується не лише справи Порошенка.
До теми Порошенку оголосили підозру у державній зраді, – Турчинов
"Чи то державна зрада, чи перевищення державних обов'язків – хай вирішують юристи. Однак мій прогноз – це справа надовго", – зауважив Фесенко.
Враховуючи, як працює наша судова та правоохоронна система – швидкого фіналу по цій справі не варто чекати,
– додав політолог.
Чому підозру оголосили лише зараз
Фесенко припустив, що це "новорічний подарунок" президенту.
"Якщо хтось думає, що Зеленський все контролює – це не зовсім так. Я припущу інше. Можливо, хтось з прокуратури чи ДБР вирішив продемонструвати свою лояльність президенту і зробити йому новорічний подарунок", – зазначив політолог.
Він наголосив, що підстава для розслідування з'явилась ще навесні, коли опублікували плівки Медведчука.Важливо! Плівки Медведчука опублікували журналісти Bihus.Info. Про купівлю вугілля у бойовиків можна прочитати у цій частині.
Фесенко про підозру Порошенку: дивіться відео
Підозра Порошенку: що відомо
- Про підозру стало відомо 20 грудня від екссекретаря РНБО Олександра Турчинова.
- Мовиться про схему постачання вугілля із тимчасово окупованого Донбасу та сприяння проросійським бойовикам групою українців.
- Водночас у ДБР пояснили, що Порошенка підозрюють у змові з вищим російським керівництвом.