Психологічна травма для окупантів: як "Сі Бриз-2021" позбавили росіян здорового сну

Пірнули в воду понад 300 разів, налітали майже 80 годин, пройшли відстань в пів екватора і позбавили окупантів здорового сну. Наймасштабніші в історії України міжнародні маневри "Сі Бриз-2021" нанесли чи не наймасштабнішу психологічну травму кремлівським шовіністам.

Тож підбиймо підсумки українських звитяг та "з-за порєбрікових" панічних дій під час "Сі Бризу". Пропоную проаналізувати наші стратегічні досягнення, подивившись на них зокрема і крізь призму путінських пропагандистських ЗМІ.

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Що найбільше не сподобалось окупантам

Від самого початку в Росії були глибоко схвильовані самим фактом міжнародних військово-морських навчань в межах українських територіальних вод Чорного моря. Планові навчання "Сі Бриз" в Україні проводять регулярно, починаючи з 1997 року. В них, до речі, і самі росіяни колись брали участь.

Доки не пішли "по наклонной" і не вдерлися на територію України. А тепер вони бідкаються, що їм заважають продовжувати загарбувати акваторію Чорного моря.

Як не дивно, але найбільше окупантів "заділо" підняття бойового духу української армії. І в цьому є логіка, адже щороку витрачають сотні російських газо- і нафтодоларів на пропаганду та підривання бойового духу українців.

Відома істина, що воїн, який іде на поле битви з думкою про поразку та з відчуттям приреченості, не має жодного шансу на перемогу. А тут така біда, "что делать", українська армія надихається на перемоги.

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Яке зухвальство! Україна може почати обстрілювати понапливші "з-за порєбріка" російські військові човники, якщо вони й надалі заважатимуть вільному судноплавству українських суден в межах українських же територіальних вод Чорного моря.

Російські чиновники бідкаються

Ба більше, згідно з даними російської розвідки, ми можемо і зовсім розсердитися. Кремлівські очільники настільки розхвилювалися навчаннями "Сі Бриз", що аби нагадати про те, що вони там в Чорному морі є, почали намагатися справити враження.



Росіяни бідкаються через "Сі Бриз-2021" / Фото ТАСС

Спершу вони спробували налякати британський есмінець "Дефендер". Цю історію ми всі добре пам'ятаємо. Бідолашні човники російської берегової охорони навіть не змогли наздогнати британський есмінець, "дихачка" підкачала.

Побачивши, що це не справило жодного враження, а навчання "Сі Бриз" спокійно собі відбуваються, як і було заплановано, переполоханий Кремль ударився, як то кажуть "во все тяжкие".

Не давала спокою політична складова

Звісно ж, і політична складова, яка супроводжувала навчання не давала пропагандистам спокою. Вони просто таки палали від усього, що відбувалося.

Здавалося б президент України просто поздоровив американських військових з Днем незалежності Америки і навіть від цього "заводная кукла Путіна" ледь не луснула в прямому ефірі.

Скоріш за все насправді, спантеличена пропагандистка, дратувалася від того, що тижнем раніше, тепер вже напівлегендарний британський ракетний есмінець "Дефендер" прибув до Одеського порту.

Саме на його борту Велика Британія і Україна підписали історичний Меморандум про спільні проєкти морського партнерства.

Київ і Лондон домовилися разом проєктувати і будувати військові кораблі в Україні та Великої Британії. Реконструювати і модернізувати українські суднобудівні підприємства та збудувати 2 нові бази ВМС України.

Що стало "вишенькою на торті"

І на завершення, "вишенькою на торті" підсумків "Сі Бризу" стало те, на що окупанти точно не очікували. Міністр оборони України Андрій Таран та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили безпекову ситуацію на Сході України та в акваторії Чорного моря і домовились посилити військову присутність в Чорноморському регіоні.



Єнс Столтенберг / Фото пресслужби НАТО

Тобто із завершенням навчань в акваторії Чорного моря Україна матиме додаткову підтримку західних колег. В Росії вже відчувають смак майбутніх розкладів у тимчасово окупованих Кремлем територіальних водах української держави і діляться прогнозами на майбутнє.

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Якщо ви вже й самі нам різне пророкуєте, то хто ми такі, аби відмовити вам у тому, щоб справдились ваші страшні сни? І це логічно, адже після того, як російські історики довели, що Чорне море викопали древні "укри", то кому, як не нам, царювати у морі, яке ми створили?