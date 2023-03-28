Помилка імператора: як Сі ненароком консолідував Захід проти Імперії Зла

Покінчивши із встановленою Ден Сяопіном традицією змінності партійних вождів, Сі Цзіньпін здійснив де-факто державний переворот і став імператором Піднебесної. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Ярлик на правління для Путіна

Натхненний своїм грандіозним апаратним успіхом, Сі без паузи продовжив писати на скрижалях тепер уже світової історії свою "книгу змін", яких людство не відчувало, за його словами, останні 100 років.

Читайте також Найгірше для Росії – найкраще для Путіна: чому перемога України вигідна навіть агресору

Кожна Серединна Імперія, що поважає себе, повинна мати корону васалів з навколишніх варварських племен. Першим таким прив'язаним до Китаю васалом став теократичний Іран, що рветься до ядерної бомби. Сі надав шиїтським аятолам істинно імператорську послугу, примиривши їх на якийсь час із традиційними суннітськими суперниками. По багаторічних зусиллях США та Ізраїлю ізолювати основного спонсора тероризму на Близькому Сході було завдано удару.

Розвиваючи свій масштабний, вже зовнішньополітичний успіх, Сі виключно вдало, як йому здавалося, вибрав момент для інституційного закріплення путінської дзюдохерії у призначеній їй ролі сировинного придатка Китаю.

Сі зухвало відвідав столицю північних варварів через кілька днів після того, як МКС видав безстроковий ордер на арешт військового злочинця їхнього царя, який зазнав військової поразки. Імператор урочисто оголосив новим 140 мільйонам мешканцям (підданим) китайського світу, що він дарує своєму дорогому другу Владіміру Путіну ярлик на правління ними щонайменше до 2030 року.

Виконавчий ярликоносець відразу підписав 14 детальних протоколів про особливо сприятливі умови послідовного перетравлення Китаєм російської території. "Діалог з петлею на шиї", який тривав останні 15 років, завершився логічним результатом.

Але не встиг ще імператор повернутися до свого "нового забороненого міста", як на іншому кінці світу відбулися події, які, мабуть, прирікають на провал амбіційний проєкт нової Імперії Зла. (Американці негайно охрестили її Legion of Doom.) У своїй публікації напередодні візиту Сі я висловлював переконання, що Україна та її західні союзники можуть відповісти (і обов'язково дадуть відповідь) на цей цивілізаційний виклик лише беззастережною перемогою над армією російського агресора на полі бою під час весняного контрнаступу.

Важливо Далі може бути Сирія чи Венесуела: Росія зібралася роздавати ядерну зброю

Захід об'єднався проти Імперії Зла

Я не знав, що моє скромне слово так швидко відгукнеться. 21 – 23 березня у Вашингтоні відбулася концептуальна революція, яка об'єднала розколотий американський політикум на спільній зовнішньополітичній платформі:

КНР під владою Сі – ідеологічно ув'язнений ворог США, який створює для боротьби з ними коаліцію авторитарних режимів. Режим воєнного злочинця Путіна не має сьогодні суб'єктності, він є васалом Сі, інструментом його геополітичних амбіцій. Війна в Україні – це не лише протистояння вільного світу агресії Путіну, це перший відкритий військовий виклик Заходу з боку Імперії Зла, яку створює Китай. Legion of Doom має бути показово зруйновано на стадії його зародження. Беззаперечною перемогою України під час її весняного контрнаступу, та знищенням під корінь іранського ядерного проєкту військово-повітряними силами Ізраїлю. Наші доблесні союзники – Україна та Ізраїль – успішно виконають за нас цю історичну місію при нашій військово-технічній та інформаційній підтримці.

Найдраматичнішими були зміни усередині республіканського істеблішменту. Вже 22 березня губернатор Флориди Рон Десантіс старанно відмежовувався від свого колишнього невдалого висловлювання про "територіальний конфлікт десь за тисячі кілометрів від кордонів Америки". І зі смаком перераховував усі вади кремлівського диктатора: військовий злочинець сидить на бензоколонці і розмахує ядерною бомбою.

Актуально Старша сестра, молодший брат чи сировинний придаток: ким Росія є для Китаю

Убогий Путін, мабуть, почув і для подальшого закріплення в американській свідомості свого "світлого образу" знову радісно закивав ядерною ялинкою.

Що ж до демократичної адміністрації, то ввічливий двопартійний наказ їй від глибинної держави чудово сформулював великий друг України генерал Бен Годжес:

"Те, що ми чуємо від дуже хороших, розумних, працьовитих високопосадовців: "Ми хочемо, щоб Україна мала найсильнішу позицію, коли вони сядуть за стіл переговорів". Просто скажіть: "Ми хочемо перемоги України". Це означало б повне відновлення її суверенітету разом з Кримом".

Ви – добрі, розумні хлопці і дуже багато зробили та робите для України. Але досить соплі жувати, скажіть просто: "Ми хочемо перемоги України".