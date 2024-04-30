Сі Цзіньпін планує розколоти Європу та США, – Bloomberg

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за 5 років збирається відвідати ЄС. Плани у китайського лідера досить глобальні – переманити Європу від США на свій бік за допомогою економічних важелів, надавши більше можливостей.

Під час своєї п'ятиденної поїздки, що розпочнеться 5 травня, Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Ці країни планують залучати китайські інвестиції, попри розслідування ЄС щодо промислової політики Пекіна та попередження Вашингтона щодо можливих ризиків.

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Макрон планує "дружбу" з Сі

Президент Франції Еммануель Макрон планує налагодити кращі зв'язки із Сі Цзіньпіном під час його дводенного візиту до Франції. Також, за деякими даними, він планує закликати китайського лідера умовити Владіміра Путіна припинити війну в Україні. Також Макрон прагне залучити китайські інвестиції у виробництво акумуляторів для електромобілів. Він планує прийняти Сі на вечерю в Єлисейському палаці в Парижі з підсанкційним в Китаї коньяком та відвезти його в Піренейські гори, де жила бабуся президента Франції.

Макрон буде пропонувати Китаю партнерство зі своєю країною, яка пішла дещо іншим, незалежним та відмінним від лінії Вашингтона шляхом. Сі ж планує залучити на свій бік ті країни Європи, які виявили хоч якусь прихильність до Китаю. Він обрав досить слушний час для свого візиту, коли ЄС неухильно формує єдиний голос із Вашингтоном у протистоянні Китаю з його дешевим експортом та ризиками для національної безпеки.

Я думаю, що це частина спроби переконати європейців у тому, що є кращі варіанти, що кращі відносини можливі,

– говорить викладач китайсько-європейських відносин у Брюссельській школі менеджменту в Бельгії Сі Дункан Фріман.

Сі Цзіньпін відвідає Європу лише через кілька днів після заяв США та Німеччини про протидію політиці Китаю та стратегію "позбавлення від ризиків", тобто усунення Пекіна від чутливих секторів.

Візит до Сербії та Угорщини – створення картинки "дружби" з Європою

Візит Сі до Сербії запланований до 25 річниці бомбардування авіацією США посольства Китаю в Бєлгороді, з чого і почалась дружба Китаю та Росії на антиамериканському підґрунті. Сі Цзіньпін планує відвідати країни, де легше проштовхнути неприязнь до архітектури глобальної безпеки, що очолює США. Також він хоче створити картинку, начебто "Європа на боці Китаю", незалежно від позиції Брюсселю.

Угорщина ж є потенційно головним стратегічним активом для Пекіна в уповільненні протидії Європи Китаю, оскільки вона має владу послабити або навіть заблокувати політику ЄС. У грудні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був єдиним, хто затримав пакет допомоги ЄС для України, затримавши критичні поставки приблизно на шість тижнів.

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