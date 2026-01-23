Путін стільки не проживе: Сибіга висміяв слова Орбана про 100-річне вето на вступ України до ЄС

Віктор Орбан заявив, що у найближчі 100 років Україна не зможе вступити до ЄС, бо Угорщина їй цього не дозволить. На цинічну заяву угорського прем'єра відреагував Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України нагадав Орбану та його прихильникам, що вони усього лише посіпаки Путіна. Відповідний допис чиновник оприлюднив у соцмережі "Х".

Дивіться також Орбан пожалівся на ЄС через енергоносії Росії й помріяв про зняття санкцій

Що Сибіга відповів Орбану щодо вступу України в ЄС?

Андрій Сибіга заявив Орбану, що його план заблокувати вступ України до ЄС на 100 років приречений на провал. Адже Володимир Путін, маріонеткою якого є угорський прем'єр, стільки не проживе.

Ваш хазяїн у Москві не протримається й 100 років, навіть якщо ви будете готові пожертвувати йому всі органи. А в день, коли Україна вступить до ЄС, ми оформимо цей заголовок у рамку в українському парламенті, щоб пам'ятати вашу брехню протягом наступних 100 років,

– написав Сибіга.

Нагадаємо, що різкому допису українського міністра передувала заява прем'єра Угорщини. Той впевнений, що найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за членство українців у Європейському Союзі.

Окрім того, Орбан звинуватив Київ у тому, що той намагається повпливати на результати майбутніх парламентських виборів в Угорщині, запланованих на 12 квітня.

До слова, на неформальному саміті ЄС 22 січня лідерам представили конфіденційний документ, що передбачає вступ України до ЄС до 2027 року з фінансовою допомогою у 800 мільярдів євро.

Що відомо про словесну перепалку Зеленського і Орбана?